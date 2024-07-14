Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. 2024 Wimbledon Şampiyonası'nın onuncu gününde tek erkekler yarı final maçında İspanyol raket Carlos Alcaraz'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Carlos Alcaraz kimdir? Carlos Alcaraz kaç yaşında, nereli?

CARLOS ALCARAZ KİMDİR?

Carlos Alcaraz Garfia 5 Mayıs 2003 doğumludur. İspanyol profesyonel tenisçidir. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından teklerde dünya 1 numarası olarak gösterilmektedir. Alcaraz, 2022 Amerika Açık, 2023 Wimbledon, 2024 Rolland Garros ve dört Masters 1000 şampiyonluğu da dahil olmak üzere on iki tekler şampiyonluğu kazanmıştır. ABD Açık galibiyetiyle Alcaraz, 19 yıl, 4 ay ve 6 günlükken tekler sıralamasında zirveye çıkan en genç erkek ve Açık Dönem'de erkekler sıralamasında zirveye çıkan ilk genç oldu.

Alcaraz gençken, dünya 22 numarasına kadar yükseldi ve ITF Junior Circuit'te iki şampiyonluk kazandı. 2018'de profesyonel olduktan sonra ITF Erkekler Dünya Tenis Turu'nda üç ve ATP Challenger Turu'nda dört şampiyonluk kazandı ve Mayıs 2021'de sıralamada ilk 100'e girdi. İki ay sonra Alcaraz, bir ATP 250 turnuvası olan 2021 Hırvatistan Açık'ta ilk ATP Turu finaline ulaştı ve burada ilk şampiyonluğunu kazandı. Daha sonra bir sonraki ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldikten sonra ilk 50'ye girdi ve yıl sonunda Milano'da düzenlenen 2021 Next Generation ATP Finallerini kazandı. Şubat 2022'de Rio Açık'ta ilk ATP 500 şampiyonluğunu kazandıktan sonra Alcaraz, Miami Açık'ta ilk Masters 1000 şampiyonluğunu ve Nisan ayında Barselona Açık'ta ikinci ATP 500 şampiyonluğunu kazanarak ilk 10'a girdi. Aynı yılın Eylül ayında finalde Casper Ruud'u 6-4, 2-6, 7-6(7-1), 6-3 yenerek, 2022 Amerika Açık'ta tek erkekler tenis şampiyonluğunu kazandı. Mayıs 2023'te Alcaraz, Laureus Dünyada Yılın Atılımı ödülüne layık görüldü. Haziran 2023'te Alcaraz, çim sahadaki ilk şampiyonluğu olan Queen's Club Şampiyonası'nı kazandı.