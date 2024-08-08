Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Cansu Özbay kimdir?
CANSU ÖZBAY KİMDİR?
Doğum: 17 Ekim 1996 (27 yıl yaşında), İzmir, Türkiye
Şu andaki takımları: Türkiye
Boy: 1,82 m
Ebeveynleri: Özkan Özbay
Kilo: 78 kg
Cansu Özbay (d. 17 Ekim 1996, Urla), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta pasör olarak oynayan profesyonel Türk voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı.