Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Cansu Özbay kimdir?

CANSU ÖZBAY KİMDİR?

Doğum: 17 Ekim 1996 (27 yıl yaşında), İzmir, Türkiye

Şu andaki takımları: Türkiye

Boy: 1,82 m

Ebeveynleri: Özkan Özbay

Kilo: 78 kg

Cansu Özbay (d. 17 Ekim 1996, Urla), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta pasör olarak oynayan profesyonel Türk voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı.