Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

CANLI MAÇ İZLE | Adanaspor-Iğdırspor maçı canlı yayın bilgileri...

CANLI MAÇ İZLE | Adanaspor-Iğdırspor maçı canlı yayın bilgileri...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig, Adanaspor-Iğdırspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adanaspor-Iğdırspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Adanaspor-Iğdırspor maçı CANLI İZLE! Adanaspor-Iğdırspor maçı canlı izleme linki! Adanaspor-Iğdırspor maçı canlı izleme linki!

Trendyol 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Adanaspor-Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Adanaspor-Iğdırspor maçı şifresiz mi? Adanaspor-Iğdırspor maçı hakemi kim? Adanaspor-Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Adanaspor-Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adanaspor-Iğdırspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-01-2025 ADANASPOR VS IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adanaspor ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adanaspor-Iğdırspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

CANLI MAÇ İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Muayene ücretleri değişti
img

Türkiye'den ayrılıyor! İşte gideceği ülke
img

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.