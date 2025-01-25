CANLI MAÇ İZLE | Adanaspor-Iğdırspor maçı canlı yayın bilgileri...

Trendyol 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Adanaspor-Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Adanaspor-Iğdırspor maçı şifresiz mi? Adanaspor-Iğdırspor maçı hakemi kim? Adanaspor-Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Adanaspor-Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adanaspor-Iğdırspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-01-2025 ADANASPOR VS IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adanaspor ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adanaspor-Iğdırspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

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