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CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 21 Ekim altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması ve ABD seçimlerinin etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.731 doları aşarak yeni tarihi zirvesini görürken altının gramı ilk kez 3 bin lirayı buldu. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 21 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 21 Ekim altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 21 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ilk kez 3 bin lirayı gördü.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın da 4.918 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.511,8 TL, satış 9.749,6 TL.

CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.610,3 TL, satış 20.921,8 TL.

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CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Öte yandan, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla gümüşün ons fiyatı 34,11 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Soğuk Haber Yarım Altın Orta Doğu Ekonomi Finans

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