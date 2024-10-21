CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ilk kez 3 bin lirayı gördü.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın da 4.918 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.511,8 TL, satış 9.749,6 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.610,3 TL, satış 20.921,8 TL.

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Öte yandan, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla gümüşün ons fiyatı 34,11 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.