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Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? (CANLI ALTIN FİYATLARI) 13 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?

Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? (CANLI ALTIN FİYATLARI) 13 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 13 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, 13 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 13 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. 13 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.048,4 TL, satış 3.048,6 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.726,2 TL, satış 9.969,3 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.263,3 TL, satış 20.569,5 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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