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CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi?

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Güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybetti. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu ve güncel durumları hakkında detaylar haberimizde bulunmaktadır.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 12 Ağustos güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 12 Ağustos Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın alış 2.633,5 TL ve satış 2.633,8 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın alış 4.207,6 TL ve satış 4.312,8 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını alış 17.580,5 TL ve satış 17.846,2 TL.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Tam Altın Piyasa Gündem Finans Ekonomi Haberler

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