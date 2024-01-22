CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?
Bugünün çeyrek, gram ve tam altın fiyatları araştırılıyor. 22 Ocak güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı ne kadar olduğu sorgulanıyor. Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın fiyatı da gündemde. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, cuma günü yüzde 0,47 yükseldi. Peki, Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları!
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 22 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 yükselişle 1968 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 3 bin 290 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor.