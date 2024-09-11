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CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

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Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar ve altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Peki, 11 Eylül Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

11 Eylül Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.758,1 TL ve satış 2.758,4 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.410,1 TL ve satış 4.520,3 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 18.586,8 TL ve satış 18.867,7 TL

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Soğuk Haber Tam Altın Tam Altın Ekonomi Finans

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