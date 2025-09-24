CANLI ALTIN FİYATLARI: 24 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcılarının gözü bugün piyasada! 24 Eylül 2025 sabahında Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar, gramdan Cumhuriyet altınına kadar tüm ürünlerde yeni seviyeleri işaret ediyor. Peki, 24 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte, 24 Eylül canlı altın fiyatları...

24 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Eylül 2025 sabahı itibarıyla altın piyasasında hem iç hem de dış faktörlerin etkisiyle dalgalanma yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, küresel altın ons fiyatları ve Merkez Bankası kararları, altın fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici oluyor. Bu nedenle Kapalıçarşı ve serbest piyasa verileri gün içinde değişkenlik gösterebiliyor

GRAM ALTIN NE KADAR? (24 EYLÜL 2025)

Güncel verilere göre gram altın fiyatları 24 Eylül 2025 sabahında 5.013,82 TL alış ve 5.014,42 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı ve bankalar arasındaki fiyat farkları küçük değişiklikler gösterebilmekle birlikte ortalama değer bu seviyelerde seyrediyor. Günün ilerleyen saatlerinde ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatlarını yukarı ya da aşağı yönlü etkileyebilir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (24 EYLÜL 2025)

Çeyrek altın, özellikle düğün sezonunun etkisiyle yatırımcı ve tüketici tarafından en çok talep gören ürünlerin başında geliyor. 24 Eylül 2025 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 8.395,00 TL, satış fiyatı ise 8.466,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamlar gün içerisinde dolar kuruna ve ons fiyatına bağlı olarak değişebiliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? (24 EYLÜL 2025)

24 Eylül 2025 günü yarım altın fiyatı, piyasada 15.895 TL alış ve 16.295 TL satış bandında işlem gördü. Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde olup özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. 24 Eylül fiyatları gün içerisinde güncellenecek.

TAM ALTIN NE KADAR? (24 EYLÜL 2025)

24 Eylül 2025 sabahı itibarıyla tam altın alış fiyatı 33.477,00 TL, satış fiyatı ise 33.755,00 TL seviyesinde bulunuyor. Tam altın, düğün ve yatırım amaçlı en çok alınan ürünlerden biri olmayı sürdürüyor. Günlük fiyat değişimleri özellikle ons altın ve döviz kurlarındaki hareketlilikle paralel ilerliyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (24 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altını, özellikle uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği ürünlerden biridir. 24 Eylül 2025 sabah verilerine göre Cumhuriyet altını alış fiyatı 34.369,00 TL, satış fiyatı ise 34.889,00 TL civarında işlem görüyor. Bu fiyatlar Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki ortalama değerleri yansıtıyor.

ONS ALTIN FİYATI (24 EYLÜL 2025)

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 24 Eylül 2025 sabahında yaklaşık 3.766 – 3.774 dolar bandında seyrediyor. Türk Lirası karşılığı ise yaklaşık 156 bin TL seviyesinde. Ons altındaki hareketlilik, doğrudan gram ve diğer altın türlerinin fiyatlarına da etki ediyor.

24 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı verilerine göre 24 Eylül 2025 sabahında:

Gram altın: 4.999,30 TL (alış) – 4.999,89 TL (satış)

Çeyrek altın: 8.372,00 TL (alış) – 8.443,00 TL (satış)

Yarım altın: 16.744,00 TL (alış) – 16.897,00 TL (satış)

Tam altın: 33.386,00 TL (alış) – 33.664,00 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 34.369,00 TL (alış) – 34.889,00 TL (satış)

Bu rakamlar gün içi fiyat hareketlerine bağlı olarak değişebilir. Altın almak veya satmak isteyenler için sabah ve öğle saatlerinde güncellenen fiyatların takip edilmesi önerilir.