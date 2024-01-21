CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,84 yükselişle 1959 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 300 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 28 dolar seviyesinde dengelendi.