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CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

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Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar ve altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Peki, 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 21 Ocak? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 21 Ocak? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,84 yükselişle 1959 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 300 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 28 dolar seviyesinde dengelendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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