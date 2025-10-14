Can Uzun oynuyor mu, Türkiye Gürcistan maçında Can Uzun ilk 11'de mi yedek mi?

19 yaşındaki Can Uzun, Frankfurt'ta sergilediği başarılı performansla adından söz ettirirken, milli takımda henüz istediği forma şansını bulamadı. Peki, Can Uzun Türkiye – Gürcistan maçında sahada olacak mı? Genç yıldız bu karşılaşmada ilk 11'de mi başlayacak, yoksa yedek kulübesinde mi yer alacak?

CAN UZUN'UN MİLLİ TAKIMDAKİ SÜRELERİ ALMAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Eintracht Frankfurt formasıyla sezona etkileyici bir başlangıç yapan genç yıldız Can Uzun'un, A Milli Futbol Takımı'nda yeterince süre bulamaması Almanya'da yankı uyandırdı. Bundesliga ekibinin konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iletişime geçtiği belirtilirken, Bild Gazetesi Frankfurt'un Can Uzun'u milli maçlara göndermeme tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

MİLLİ TAKIMDA BEKLENEN ŞANSI BULAMADI

Eintracht Frankfurt'un 19 yaşındaki yetenekli oyuncusu, kulüp forması altında gösterdiği yüksek performansa rağmen, milli takımda henüz istediği dakikaları elde edemedi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan deplasmanında kadroda yer almayan Can Uzun, İspanya karşılaşmasında yedek soyunmasına karşın süre alamadı.

Son olarak A Milli Takım'ın 6-1'lik tarihi zaferle tamamladığı Bulgaristan maçında forma şansı bulan genç futbolcu, mücadelede 21 dakika sahada kaldı. Can Uzun'un sınırlı süre bulması, Alman basınında yeniden gündeme taşındı. Bild, Bulgaristan maçı öncesi yaptığı haberde Frankfurt yönetiminin, futbolcusunun milli takımda yeterince değerlendirilmiyor olmasından rahatsızlık duyduğunu yazdı.

FRANKFURT'TAN TFF'YE GÖRÜŞME TALEBİ

Haberde, Eintracht Frankfurt'un TFF ile iletişime geçerek Can Uzun'a daha fazla şans verilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi. Alman kulübünün genç oyuncunun gelişimi için milli takımda düzenli süre almasının önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

MONTELLA'DAN CAN UZUN YANITI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı sonrası yaptığı açıklamada Can Uzun hakkında gelen soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. Montella, "Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz. Can Uzun ikinci ligde oynarken onu milli takıma çağırmaya başlamıştım. Genç ve yetenekli futbolcularımız gol attıklarında elbette çok mutlu oluyorum. Onları yakından takip ediyoruz. Kenan biliyorsunuz, kendi takımında oynamıyordu ama bizle ilk resmi maçına çıktı ve sonrasında adeta çiçek gibi açtı. Böyle görmek beni gururlandırıyor," ifadelerini kullandı.