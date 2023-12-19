Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi?

Çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye haberleri, ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olarak takip ediliyor. Çalışan emeklilere yönelik gündemdeki önemli konulardan biri olan 5000 TL ikramiye, bir süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? İkramiye ödemesi meclisten geçti mi? İşte, konuya dair detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmeleri öncesinde 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin geriye kalan maddelerini ele alacak. Bu teklif, içerisinde önemli düzenlemeler barındırıyor ve özellikle çalışan emeklilere yönelik 5 bin lira ödeme yapılmasını içeriyor. Yeni yıla girilmeden önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin uygulamaya alınması için TBMM Genel Kurulu'nda yoğun bir çalışma bekleniyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin yeni yıl öncesi yasalaşması bekleniyor.