Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Bu nedenle birçok vatandaş Büyük deprem bekleniyor mu? Sorusunu merak ediyor. Peki, Büyük deprem bekleniyor mu? Tekrar deprem olacak mı?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Hissedilen deprem ile birlikte birçok vatandaş Tekrar deprem olacak mı? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Tekrar deprem olacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Büyük deprem bekleniyor mu? Tekrar deprem olacak mı?

BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" dedi.