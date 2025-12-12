Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Oyuncu Burak Deniz, "Aşk Laftan Anlamaz", "Bambaşka Biri", "Bir Gece Masalı" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu bu kez projeleriyle değil, yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Kazancını nasıl değerlendirdiğini açıklayan Deniz, Türkiye'de birkaç yatırımının bulunduğunu ancak ağırlıklı olarak yurt dışına yöneldiğini belirtti.

Ünlü oyuncu açıklamasında "Türkiye'de bir iki yatırımım var ama genelde daha çok yurt dışında yatırım yapıyorum" ifadelerini kullandı.