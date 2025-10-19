İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın teması sonucu pistten düşen Toprak, yarış dışı kalarak şampiyonluk şansını ertelemek zorunda kaldı. Bulega ceza aldı mı? Bulega kimdir?

YARIŞTA BEKLENMEDİK TEMAS

Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında 3 puan alması hâlinde şampiyonluğunu ilan edecek kritik bir konumdaydı. Ancak Nicolo Bulega ile yaşanan temas, sporcumuzun planlarını altüst etti. Olay sonrası Toprak'ın pistten çıkması, yarışın seyrini tamamen değiştirdi.

BULEGA'NIN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Yarışı kazanan Nicolo Bulega, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kazandığı için mutlu olmadığını belirtti. Bulega, "Onu düşürmek istemedim, sadece hızını kesmeye çalışıyordum. Geçiş yapmak istedim ama kaza oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Kariyerimde hiç böyle bir şey yapmadım ve kazandığım için bile mutlu değilim." sözleriyle dikkat çekti. İtalyan pilotun bu sözleri, hem Türkiye'de hem de uluslararası motor sporları camiasında geniş yankı buldu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kariyerinde üçüncü kez şampiyonluk unvanını kazandı. 2021 sezonunda Yamaha ile, 2024 sezonunda ise BMW ile şampiyon olan milli motosikletçi, Superbike tarihine adını 3 veya daha fazla şampiyonluk elde eden dördüncü sporcu olarak yazdırdı. BULEGA CEZA ALDI MI?

Bulega'nun ceza alıp almdığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

BULEGA KİMDİR?

Nicolo Bulega, 16 Ekim 1999 doğumlu İtalyan bir superbike pilotudur. 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Aruba.it Racing – Ducati takımıyla yarışmaktadır.

• Erken Başlangıç ve Gençlik Başarıları: Bulega, 2007 yılında İtalya'da Minibike Şampiyonası'nda yarışmaya başladı. 2011'de MiniGP 50 kategorisinde hem İtalya hem de Avrupa şampiyonu oldu. Daha sonra 125 ve 250 PreGP kategorilerinde de şampiyonluklar elde etti.

• Moto3 ve Moto2 Deneyimi: 2014-2015 yıllarında İspanya'nın CEV Moto3 Şampiyonası'nda yarıştı ve 2015'te şampiyon oldu. 2016-2018 yıllarında Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Sky Racing Team VR46 takımıyla yarıştı. 2019-2021 yıllarında ise Moto2'de mücadele etti.

• WorldSSP Başarısı (2023): 2023 sezonunda Dünya Supersport Şampiyonu oldu; 24 yarışta 16 galibiyet ve 18 podyum aldı.

• WorldSBK Yükselişi (2024–2025): 2024 sezonunda WorldSBK'ye yükseldi ve ilk sezonunda 6 galibiyet ve 15 podyumla ikinci oldu. 2025 sezonunda ise lider durumdadır.

Öne Çıkan Başarılar

• 2023 Dünya Supersport Şampiyonu

• 2024 Dünya Superbike ikinci sırada

• 2025 Dünya Superbike lideri, birçok galibiyet ve podyum

Takımı ve Motosikleti

• Takım: Aruba.it Racing – Ducati

• Motosiklet: Ducati Panigale V4 R

Nicolo Bulega, eski Grand Prix yarışçısı Davide Bulega'nın oğludur. Kariyerine çok erken yaşta başlamış ve hızla yükselmiştir. Ayrıca Ducati'nin 2026 MotoGP test pilotu olarak görev alacaktır.

İstersen, ben bunu biraz daha okunması keyifli bir öykü formunda, kariyer basamaklarıyla birlikte de yazabilirim. Bunu yapmamı ister misin?