BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

27 Ağustos Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 596 liradan liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 9.107 liradan işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 18.187 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 18 bin 313 liradan satılıyor.