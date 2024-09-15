BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
15 Eylül'de hangi maçlar olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağını araştırıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği 15 Eylül 2024 Pazar gününe ait maç programı belli oldu.
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte detaylar...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Maçların hangi kanallarda yayınlanacağı ve saat bilgileri detaylı bir şekilde paylaşılarak futbolseverlere rehberlik ediliyor. Türkiye'deki karşılaşmaların yanı sıra, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi popüler liglerdeki maçlar da futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.
15 EYLÜL SÜPER LİG MAÇLARI
17:00 Kayserispor-Eyüpspor
17:00 Kasımpasa-Fenerbahçe
20:00 Alanyaspor-Hatayspor
20:00 Trabzonspor-Beşiktaş
15 EYLÜL 2024 LA LIGA MAÇLARI
15:00 Celta Vigo-Real Valladolid
17:15 Girona-Barcelona
19:30 Las Palmas-Athletic Bilbao
22:00 Atletico Madrid-Valencia
15 EYLÜL 2024 PREMIER LİG MAÇLARI
16:00 Tottenham-Arsenal
18:30 Wolves-Newcastle
15 EYLÜL 2024 SERIE A MAÇLARI
13:30 Genoa-Roma
16:00 Atalanta-Fiorentina
16:00 Torino-Lecce
19:00 Cagliari-SSC Napoli
21:45 Monza-Inter