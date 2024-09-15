BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Maçların hangi kanallarda yayınlanacağı ve saat bilgileri detaylı bir şekilde paylaşılarak futbolseverlere rehberlik ediliyor. Türkiye'deki karşılaşmaların yanı sıra, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi popüler liglerdeki maçlar da futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.

15 EYLÜL SÜPER LİG MAÇLARI

17:00 Kayserispor-Eyüpspor

17:00 Kasımpasa-Fenerbahçe

20:00 Alanyaspor-Hatayspor

20:00 Trabzonspor-Beşiktaş

15 EYLÜL 2024 LA LIGA MAÇLARI

15:00 Celta Vigo-Real Valladolid

17:15 Girona-Barcelona

19:30 Las Palmas-Athletic Bilbao

22:00 Atletico Madrid-Valencia

15 EYLÜL 2024 PREMIER LİG MAÇLARI

16:00 Tottenham-Arsenal

18:30 Wolves-Newcastle

15 EYLÜL 2024 SERIE A MAÇLARI

13:30 Genoa-Roma

16:00 Atalanta-Fiorentina

16:00 Torino-Lecce

19:00 Cagliari-SSC Napoli

21:45 Monza-Inter