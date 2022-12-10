Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık 2022 hangi maçlar var? 10 Aralık maç programı! Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 10 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık 2022 hangi maçlar var? 10 Aralık maç programı! Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık 2022 hangi maçlar var? 10 Aralık maç programı! Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Spor Toto 1. Lig
Tuzlaspor - Ç.Rizespor | 13:30 | TRT Spor
Keçiörengücü - Adanaspor | 13:30 | TRT Avaz
Denizlispor – Altay | 16:00 | TRT Spor
Göztepe - Manisa FK| 19:00 | TRT Spor
Hazırlık Maçı
Fenerbahçe - Salernitana | 16:00 | Yayın yok
M.Başakşehir - Westerlo | 17:00 | Yayın yok
Trabzonspor - Kasımpaşa | 18:00 | ASpor
Galatasaray - Adana Demirspor | 20:00 | ASpor
2022 Dünya Kupası Çeyrek Final
Fas – Portekiz | 18:00 | TRT 1
İngiltere - Fransa | 22:00 | TRT 1