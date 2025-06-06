BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Haziran bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? 6 Haziran 2025 Cuma günü sporseverler tarafından en çok araştırılan soruların başında bu geliyor. Futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmalarını takip etmek isteyenler için "Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor.
6 Haziran bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak soruları günün spor ajandasını belirliyor. Hem milli takımlar düzeyinde hem de yerel liglerde önemli karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. "Bugün maç var mı?" sorusunun cevabını merak edenler için işte detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, 6 Haziran bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte detaylar...
6 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri
Grup I
21:45 Norveç - İtalya (TV 8,5)
21:45 Estonya - İsrail
Grup J
21:45 Kuzey Makedonya - Belçika
21:45 Galler - Lihtenştayn
Grup L
21:45 Cebelitarık - Hırvatistan
21:45 Çekya - Karadağ