BUGÜN MAÇ VAR MI? 31 Ağustos bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve İskoçya Ligi gibi birçok üst düzey ligde önemli mücadeleler bugün sahne alıyor. Özellikle Türkiye'deki taraftarlar için "31 Ağustos bugün hangi maçlar var?" sorusu gündemin en popüler başlıklarından biri oldu. Futbolseverler için günün en kritik detaylarından biri de "Hangi maç hangi kanalda?" sorusunun cevabı. 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçların saatleri, yayın kanalları ve detayları belli oldu. İşte tüm maç programı...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

TRENDYOL SÜPER LİG

16:30 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ARCA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ | beIN SPORTS 2

19:00 | ATKO GRUP PENDİKSPOR - ÖZBELSAN SİVASSPOR | beIN SPORTS MAX 1

21:30 | ADANA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER | beIN SPORTS MAX 1

21:30 | SERİK SPOR - SİPAY BODRUM FUTBOL KULÜBÜ | beIN SPORTS MAX 2

PREMIER LEAGUE - (3. HAFTA)

16:00 | BRIGHTON & HOVE ALBION - MANCHESTER CITY | beIN SPORTS 3

16:00 | NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM UNITED | beIN SPORTS 5

18:30 | LIVERPOOL - ARSENAL | beIN SPORTS 3

21:00 | ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE | beIN SPORTS 3

LIGUE 1 - (3. HAFTA)

16:00 | ANGERS SCO - STADE RENNAIS FC | beIN SPORTS MAX 1

18:15 | AS MONACO - RC STRASBOURG ALSACE | beIN SPORTS 5

18:15 | PARIS FC - FC METZ | beIN SPORTS MAX 2

18:15 | HAVRE ATHLETIC CLUB - OGC NICE | beIN CONNECT

21:45 | OLYMPIQUE LYONNAIS - OLYMPIQUE DE MARSEILLE | beIN SPORTS 4

LIGUE 2 - (4. HAFTA)

16:00 | YARIŞ | beIN SPORTS 4 - 4K

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRIX - PIT LANE CHANNEL

16:00 | YARIŞ | beIN CONNECT