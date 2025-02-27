BUGÜN MAÇ VAR MI? 27 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var?
27 Şubat Perşembe günü futbol severler için önemli maçlar var. Türkiye Kupası Grup B ve Grup C'de Erzurumspor FK - İstanbulspor, Gaziantep FK - Fenerbahçe, Kasımpaşa - Göztepe, Eyüpspor - Başakşehir FK, Galatasaray - Konyaspor maçları izleyicileri bekliyor.
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. 27 Şubat 2025 Perşembe günü hangi maçlar var? Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Premier Lig, La Liga, Serie A ve diğer Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar merakla bekleniyor. İşte günün detaylı maç programı ve saatleri...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması maçlarıyla birlikte Avrupa'nın önde gelen liglerinde de heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün öne çıkan maçları:
Ziraat Türkiye Kupası:
16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
16:00 Kasımpaşa - Göztepe
16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor
19:00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor
19:00 Eyüpspor - Başakşehir
İngiltere Premier Lig:
22:30 Brighton - Bournemouth
22:30 Crystal Palace - Aston Villa
22:30 Wolverhampton - Fulham
23:15 Chelsea - Southampton
İspanya Kral Kupası - Yarı Final:
23:30 Barcelona - Atletico Madrid
İtalya Kupası - Çeyrek Final:
23:00 Inter - Lazio
Fransa Kupası - Çeyrek Final:
23:00 Angers - Reims
23:00 Cannes - Guingamp
Almanya Kupası - Çeyrek Final:
22:45 Arminia Bielefeld - Werder Bremen
Portekiz Kupası - Çeyrek Final:
23:00 O Elvas - Tirsense
Suudi Arabistan Pro Lig:
17:10 Al Raed - Al Shabab
18:30 Al Hilal - Al Kholood
19:00 Al Wehda - Al Nassr
20:30 Al Ahli - Al-Qadsiah