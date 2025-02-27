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BUGÜN MAÇ VAR MI? 27 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 27 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var?
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27 Şubat Perşembe günü futbol severler için önemli maçlar var. Türkiye Kupası Grup B ve Grup C'de Erzurumspor FK - İstanbulspor, Gaziantep FK - Fenerbahçe, Kasımpaşa - Göztepe, Eyüpspor - Başakşehir FK, Galatasaray - Konyaspor maçları izleyicileri bekliyor.

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. 27 Şubat 2025 Perşembe günü hangi maçlar var? Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Premier Lig, La Liga, Serie A ve diğer Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar merakla bekleniyor. İşte günün detaylı maç programı ve saatleri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması maçlarıyla birlikte Avrupa'nın önde gelen liglerinde de heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün öne çıkan maçları:

Ziraat Türkiye Kupası:

16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

16:00 Kasımpaşa - Göztepe

16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor

19:00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

19:00 Eyüpspor - Başakşehir

İngiltere Premier Lig:

22:30 Brighton - Bournemouth

22:30 Crystal Palace - Aston Villa

22:30 Wolverhampton - Fulham

23:15 Chelsea - Southampton

İspanya Kral Kupası - Yarı Final:

23:30 Barcelona - Atletico Madrid

İtalya Kupası - Çeyrek Final:

23:00 Inter - Lazio

Fransa Kupası - Çeyrek Final:

23:00 Angers - Reims

23:00 Cannes - Guingamp

Almanya Kupası - Çeyrek Final:

22:45 Arminia Bielefeld - Werder Bremen

Portekiz Kupası - Çeyrek Final:

23:00 O Elvas - Tirsense

Suudi Arabistan Pro Lig:

17:10 Al Raed - Al Shabab

18:30 Al Hilal - Al Kholood

19:00 Al Wehda - Al Nassr

20:30 Al Ahli - Al-Qadsiah

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