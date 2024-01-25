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Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var?

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25 Ocak'ta oynanacak Süper Lig maçları, futbol tutkunlarının büyük bir merak konusu haline geldi. Bugün hangi futbol karşılaşmalarının gerçekleşeceği ve bu müsabakaların hangi televizyon kanallarında yayınlanacağı konusundaki tüm bilgiler, TV yayın akışında detaylı bir şekilde yer alıyor.

Bugün oynanacak futbol maçları, futbol tutkunları arasında büyük bir merak uyandırdı. Sporseverler, bu akşam gerçekleşecek müsabakaların hangi takımlar arasında olduğunu, saat kaçta başlayacağını ve hangi televizyon kanallarında yayınlanacağını öğrenmek için internet üzerinde detaylı aramalar yapıyor. Futbolseverler, günün heyecan verici maçlarına dair bilgileri bulmak için arama motorlarına başvuruyor. İşte, 25 Ocak süper lig maç programı!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Galatasaray-İstanbulspor / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig

Ç.Rizespor-Trabzonspor / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig

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