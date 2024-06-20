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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Futbolseverlerin merakla beklediği 20 Haziran 2024 Perşembe gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 20 Haziran 2024 Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 20 Haziran 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:30 - Pittsburgh RH vs. Louisville City - ABD USL Championship (USL Championship YouTube)

03:00 - Birmingham Legion vs. San Antonio - ABD USL Championship (USL Championship YouTube)

03:30 - FC Tulsa vs. Miami FC - ABD USL Championship (USL Championship YouTube)

05:00 - Oakland Roots vs. El Paso Locomotive - ABD USL Championship (USL Championship YouTube)

16:00 - Slovenya vs. Sırbistan - UEFA Euro 2024 (TRT 1)

19:00 - Danimarka vs. İngiltere - UEFA Euro 2024 (TRT 1)

22:00 - İspanya vs. İtalya - UEFA Euro 2024 (TRT 1)

Emir Ceran
Emir Ceran
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