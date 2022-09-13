Bu akşam hangi maçlar var? futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin başlamasının ardından gözler hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerine çevrildi. Peki, Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hafta sonu oynanan maçların dışında hafta içi oynanan maçlar da futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

13:00 | Serhat Ardahan - Kars 36 | Ziraat Türkiye Kupas | A Spor

15:45 | Bigaspor - Akhisarspor | Ziraat Türkiye Kupası | A Spor

19:45 | Viktoria Plzen - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport ve Exxen

19:45 | Sporting Lisbon - Tottenham | UEFA Şampiyonlar Ligi| TV 8 Buçuk ve Exxen

21:45 | Hull City - Stoke | İngiltere Championship | Yayın yok

22:00 | Bayern Münih - Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | Exxen

22:00 | Porto - Club Brugge |UEFA Şampiyonlar Ligi | Exxen

22:00 | B.Leverkusen - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | Exxen

22:00 | Liverpool - Ajax | UEFA Şampiyonlar Ligi | TV 8 Buçuk ve Exxen

22:00 | Marsilya - E.Frankfurt | UEFA Şampiyonlar Ligi | Exxen

22:00 | Rangers - Napoli | UEFA Şampiyonlar Ligi | Exxen

22:00 | Preston - Burnley | İngiltere Championship | Bein Sports 3