Bugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
9 Eylül Salı akşamı, Avrupa futbol sahaları birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

9 Eylül Salı akşamı, Avrupa futbol sahaları büyük bir heyecanla dolup taşacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için büyük bir mücadele verecek. Taraftarların coşkusu ile daha da hareketlenecek bu karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu önemli maçlarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

MAÇLAR

  • UEFA Avrupa Ligi Final Futbol - TRT Spor - 07:00
  • Eibar Andorra - S Sport - 12:30
  • İtalya Serie A - S Sport 2 - 13:30
  • Gündem Futbol Transfer - TRT Spor - 14:00
  • İspanya La Liga - S Sport - 17:00
  • Azerbaycan Ukrayna - EXXEN - 19:00
  • Ermenistan İrlanda Cumhuriyeti - EXXEN - 19:00

  • Almanya Bundesliga - S Sport - 21:00
  • Arnavutluk Letonya - EXXEN - 21:45
  • Sırbistan İngiltere - EXXEN - 21:45
  • Norveç Moldova - EXXEN - 21:45
  • Güney Kıbrıs Romanya - EXXEN - 21:45
  • Bosna Hersek Avusturya - EXXEN - 21:45
  • Macaristan Portekiz - EXXEN - 21:45
  • Fransa İzlanda - EXXEN - 21:45
  • İspanya La Liga - S Sport - 22:00
  • Avrupa Stüdyosu - TRT Spor - 23:00

ÖZETLER

  • Fenerbahçe Süper Lig Özetler - TRT Spor - 07:30
  • Galatasaray Süper Lig Özetler - TRT Spor - 07:45
  • Beşiktaş Süper Lig Özetler - TRT Spor - 10:15
