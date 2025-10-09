Bugün hangi maçlar var? 9 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
9 Ekim Perşembe akşamı, futbolseverler dev mücadelelere tanıklık edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması hız kesmeden devam ederken, sahaya çıkacak dünya devleri hem prestij hem de puan kazanmak için büyük bir rekabet içinde olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 9 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
9 Ekim Perşembe akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri heyecan dolu bir gece bekliyor. Grup aşamasında kritik karşılaşmalara çıkacak takımlar, üst tura yükselmek için büyük önem taşıyan puanları kazanmak adına sahada olacak. Yüksek tempolu ve çekişmeli maçlar, sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Gecenin öne çıkan müsabakaları, önemli istatistikler ve tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
- 21:45 - Belarus - Danimarka - EXXEN
- 21:45 - İskoçya - Yunanistan - EXXEN
- 21:45 - Malta - Hollanda - EXXEN
- 21:45 - Avusturya - San Marino - EXXEN
- 21:45 - G. Kıbrıs Rum Kesimi - Bosna-Hersek - EXXEN
- 21:45 - Çekya - Hırvatistan - EXXEN
- 21:45 - Faroe Adaları - Karadağ - EXXEN
DİĞER YAYINLAR
- 19:00 - Finlandiya - Litvanya - EXXEN
- 21:00 - Futbol Meydanı - A Spor