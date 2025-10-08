Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

8 Ekim Çarşamba akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol tutkunlarını unutulmaz bir gece bekliyor. Grup aşamasında kader maçlarına çıkan takımlar, üst tura yükselme yolunda hayati öneme sahip puanlar için sahaya çıkacak. Temponun yüksek, rekabetin sert olacağı bu mücadeleler, futbolseverlere adeta bir şölen yaşatacak. Gecenin öne çıkan maçları, dikkat çeken istatistikler ve tüm gelişmeler haberimizin devamında sizlerle.

YAYIN TAKVİMİ!

07:00 – Serie A – S Sport 2

07:00 – Şampiyonlar Ligi Özet – TRT Spor

10:15 – Şampiyonlar Ligi Özet – TRT Spor

12:30 – La Liga – S Sport

13:30 – Serie A – S Sport 2

13:30 – Bundesliga Özet – TRT Spor

15:20 – Süper Lig Goller – TRT Spor