Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
8 Ekim Çarşamba akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev karşılaşmalar futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tüm hızıyla sürerken, sahne alacak dünya devleri hem prestij hem de puan için kıyasıya mücadele verecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 8 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

8 Ekim Çarşamba akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol tutkunlarını unutulmaz bir gece bekliyor. Grup aşamasında kader maçlarına çıkan takımlar, üst tura yükselme yolunda hayati öneme sahip puanlar için sahaya çıkacak. Temponun yüksek, rekabetin sert olacağı bu mücadeleler, futbolseverlere adeta bir şölen yaşatacak. Gecenin öne çıkan maçları, dikkat çeken istatistikler ve tüm gelişmeler haberimizin devamında sizlerle.

YAYIN TAKVİMİ!

  • 07:00 – Serie A – S Sport 2
  • 07:00 – Şampiyonlar Ligi Özet – TRT Spor
  • 10:15 – Şampiyonlar Ligi Özet – TRT Spor
  • 12:30 – La Liga – S Sport
  • 13:30 – Serie A – S Sport 2
  • 13:30 – Bundesliga Özet – TRT Spor
  • 15:20 – Süper Lig Goller – TRT Spor

Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

  • 16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor
  • 17:00 – La Liga – S Sport
  • 17:00 – Milli Takım Antrenman – S Sport Plus
  • 18:30 – Serie A – S Sport 2
  • 19:00 – Hollanda Ligi – S Sport
  • 20:00 – Milli Takım Zaferler – A Spor
  • 21:30 – Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv – S Sport 2
  • 21:30 – Aktüel Futbol – TRT Spor
  • 23:00 – La Liga – S Sport
  • 23:00 – Futbol Aklı – TRT Spor
