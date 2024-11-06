BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
6 Kasım Çarşamba günü futbol severleri heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, hangi maçlar var ve bu maçlar hangi kanallardan yayınlanıyor? Şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 6 Kasım Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi
20.45 Club Brugge - Aston Villa
20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys
23.00 Sparta Prag - Brest
23.00 Bayern Münih - Benfica
23.00 Inter - Arsenal
23.00 Feyenoord - Salzburg
23.00 Kızılyıldız - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid
23.00 Stuttgart - Atalanta
UEFA Avrupa Ligi
18.30 Beşiktaş-Malmö | UEFA Avrupa Ligi Maçı
20.45 Club Brugge-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı