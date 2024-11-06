Üye Girişi
Haberler

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Kasım Çarşamba günü futbol severleri heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, hangi maçlar var ve bu maçlar hangi kanallardan yayınlanıyor? Şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 6 Kasım Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi

20.45 Club Brugge - Aston Villa

20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

23.00 Sparta Prag - Brest

23.00 Bayern Münih - Benfica

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Feyenoord - Salzburg

23.00 Kızılyıldız - Barcelona

23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

23.00 Stuttgart - Atalanta

UEFA Avrupa Ligi

18.30 Beşiktaş-Malmö | UEFA Avrupa Ligi Maçı

20.45 Club Brugge-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Trump kazanmaya çok yakın! İşte ABD'deki seçimlerden anlık sonuçlar

İşte ABD'deki tarihi seçimlerden anlık sonuçlar

 Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin'i uçurdu

ABD seçimleri piyasaların ateşini yükseltti

 Donald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

Rakamlar açıklandıkça keyfi yerine geldi! Trump'tan bir açıklama daha
Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi

Harrıs, en büyük darbeyi en güvendiği yerden yedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Kasım canlı yayın bilgileri... ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ | ABD Başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? Simpsonlar'a göre ABD seçimini kim kazanacak? Simpsonlar'da Trump mı yoksa Harris mi kazandı? ABD SEÇİM SONUÇLARI! ABD Başkanlık seçiminde kim önde? 6 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (6 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli? Samsunspor Fenerbahçe'yi neden mahkemeye veriyor? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.