BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? (GALLER- TÜRKİYE MAÇI)

Futbolseverler, maçları günlük olarak takip etmek için genellikle "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu soruyor. 6 Eylül'de oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, 6 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül 2024 Cuma günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.