BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ocak Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
30 Ocak Perşembe günü hangi futbol maçları yayınlanacak, hangi kanallardan izlenebilecek ve bu maçlar şifresiz mi? İşte tüm detaylar...
Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği maçlar arasında Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda Serie A, La Liga ve Championship'teki önemli karşılaşmalar da günün spor gündemini oluşturuyor. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçların şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmadığı oluyor. 30 Ocak Pazartesi günü maç programı, izleyiciler için özel seçenekler sunuyor. Peki, 30 Ocak Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Futbolseverler için 30 Ocak Perşembe günü heyecan dolu karşılaşmalar ekrana gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. İşte maç programı:
UEFA AVRUPA LİGİ
23:00 Ajax-Galatasaray TRT 1, CBC Sport
23:00 Midtjylland-Fenerbahçe TRT Spor
23:00 Twente-Beşiktaş TRT Spor Yildiz
23:00 Anderlecht-Hoffenheim tabii Spor
23:00 Athletic Bilbao-Viktoria Plzen tabii Spor
23:00 Braga-Lazio tabii Spor
23:00 Dinamo Kiev-Rigas Skola tabii Spor
23:00 FCSB-Manchester United tabii Spor
23:00 Ferencvaros-AZ Alkmaar tabii Spor
23:00 Lyon-Ludogorets tabii Spor
23:00 M. Tel Aviv-Porto tabii Spor
23:00 Nice-Bodo/Glimt tabii Spor
23:00 Olympiakos-Karabağ İçtimaiTV, tabii Spor
23:00 R. Sociedad-PAOK tabii Spor
23:00 Rangers-U.S Gilloise tabii Spor,
23:00 Roma-E. Frankfurt tabii Spor
23:00 Slavia Prag-Malmö tabii Spor
23:00 Tottenham-IF Elfsborg tabii Spor
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
17:00 Al Orouba-Al Ahli
18:15 Al Riyadh-Al Wehda
20:00 Al Raed-Al NassrS Sport Plus, TRT Spor