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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ocak Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ocak Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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30 Ocak Perşembe günü hangi futbol maçları yayınlanacak, hangi kanallardan izlenebilecek ve bu maçlar şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği maçlar arasında Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda Serie A, La Liga ve Championship'teki önemli karşılaşmalar da günün spor gündemini oluşturuyor. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçların şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmadığı oluyor. 30 Ocak Pazartesi günü maç programı, izleyiciler için özel seçenekler sunuyor. Peki, 30 Ocak Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler için 30 Ocak Perşembe günü heyecan dolu karşılaşmalar ekrana gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. İşte maç programı:

UEFA AVRUPA LİGİ

23:00 Ajax-Galatasaray TRT 1, CBC Sport

23:00 Midtjylland-Fenerbahçe TRT Spor

23:00 Twente-Beşiktaş TRT Spor Yildiz

23:00 Anderlecht-Hoffenheim tabii Spor

23:00 Athletic Bilbao-Viktoria Plzen tabii Spor

23:00 Braga-Lazio tabii Spor

23:00 Dinamo Kiev-Rigas Skola tabii Spor

23:00 FCSB-Manchester United tabii Spor

23:00 Ferencvaros-AZ Alkmaar tabii Spor

23:00 Lyon-Ludogorets tabii Spor

23:00 M. Tel Aviv-Porto tabii Spor

23:00 Nice-Bodo/Glimt tabii Spor

23:00 Olympiakos-Karabağ İçtimaiTV, tabii Spor

23:00 R. Sociedad-PAOK tabii Spor

23:00 Rangers-U.S Gilloise tabii Spor,

23:00 Roma-E. Frankfurt tabii Spor

23:00 Slavia Prag-Malmö tabii Spor

23:00 Tottenham-IF Elfsborg tabii Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ocak Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

17:00 Al Orouba-Al Ahli

18:15 Al Riyadh-Al Wehda

20:00 Al Raed-Al NassrS Sport Plus, TRT Spor

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