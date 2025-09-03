Bugün hangi maçlar var? 3 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
3 Eylül Çarşamba, futbolseverler için dolu dolu ve heyecanlı bir gün olacak. Yerel liglerden Avrupa'nın önemli karşılaşmalarına kadar birçok maç, izleyicilerle buluşacak. Futbol tutkunları, bu yoğun maç takviminde unutulmaz anlar yaşayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 3 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

3 Eylül Çarşamba akşamı, Avrupa futbol sahaları büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla renklenen karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Avrupa futbolundaki bu önemli maçların tüm detayları haberimizin devamında.

CANLI YAYINLAR

  • Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor (A Spor) 11:00 - 14:00
  • Sinopspor - Orduspor 1967 (A Spor) 16:30 - 18:30
  • Ana Haber (A Spor) 18:30 - 20:00
  • MKE Ankaragücü - Karabük İY (A Spor) 20:00 - 22:00
  • Transfer Raporu (A Spor) 22:00

DİĞER YAYINLAR

  • Trendyol 1. Lig Özetler (TRT Spor) 07:00 - 07:30
  • Trendyol Süper Lig Goller (TRT Spor) 07:30 - 08:00
  • İlk Baskı (TRT Spor) 08:00 - 10:15
  • Beşiktaş Trendyol Süper Lig Özet (TRT Spor) 10:15 - 10:25
  • Spor Bülteni (TRT Spor) 10:25 - 11:00
  • Gündem Futbol Transfer (TRT Spor) 16:45 - 18:30
  • Spor Merkezi (TRT Spor) 20:00
