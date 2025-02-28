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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Şubat Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Şubat Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?
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28 Şubat Cuma günü hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, bu akşam oynanacak maçları ve hangi kanallarda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 28 Şubat Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? İşte detaylar!

Futbolseverler, bugün hangi maçlar var?, 28 Şubat 2025 Cuma akşamı maç var mı?, Süper Lig, Avrupa ligleri ve diğer önemli karşılaşmalar hangileri? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Bugün Süper Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve diğer Avrupa liglerinde önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte 28 Şubat 2025 Cuma günü maç programı ve saatleri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Godoy Cruz - Excursionistas (Arjantin Kupası) - 01:10

Botafogo RJ - Racing Club (Recopa Sudamericana) - 03:30

Wellington Phoenix - Melbourne City (Avustralya A Ligi) - 09:30

CC Mariners - Western United (Avustralya A Ligi) - 11:35

Gençlerbirliği - Manisa FK (Trendyol 1. Lig) - 20:00

Fortuna Düsseldorf - Greuther Fürth (Almanya Bundesliga 2) - 20:30

Schalke 04 - Preussen Münster (Almanya Bundesliga 2) - 20:30

Randers - Aarhus (Danimarka Süper Ligi) - 21:00

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard (Hollanda Eredivisie) - 22:00

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Şubat Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?

Al Orobah - Al Nassr (Suudi Arabistan Pro Lig) - 22:00

Al Hilal - Al Ahli (Suudi Arabistan Pro Lig) - 22:00

Stuttgart - Bayern Münih (Almanya Bundesliga) - 22:30

Monaco - Reims (Fransa Ligue 1) - 22:45

Charleroi - Genk (Belçika Pro League) - 22:45

Fiorentina - Lecce (İtalya Serie A) - 22:45

Valladolid - Las Palmas (İspanya La Liga) - 23:00

Aston Villa - Cardiff City (İngiltere FA Cup) - 23:00

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