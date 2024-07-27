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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 27 Temmuz bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Bugün hangi maç var? Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 27 Temmuz bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 27 Temmuz bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 27 Temmuz hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

11:00 Gaziantep FK - Bandırmaspor

14:00 Amed SK - Şagadam

14:00 Çaykur Rizespor - Nice

15:30 Fatih Karagümrük - Kocaelispor

20:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (TV 8,5)

20:30 Galatasaray - Parma ( Spor Smart)

Olimpiyatlar 2024 - Grup A

20:00 Yeni Zelanda U23 - ABD U23

22:00 Fransa U23 - Gine U23 (TRT Spor)

Olimpiyatlar 2024 - Grup B

16:00 Arjantin U23 - Irak U23

18:00 Ukrayna U23 - Fas U23

Olimpiyatlar 2024 - Grup C

16:00 Dominik Cumhuriyeti U23 - İspanya U23 (TRT Spor)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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