Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

24 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, tur atlama hedefiyle sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Hızlı ve çekişmeli maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçın öne çıkan oyuncuları ve detaylı analizler, haberimizin ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşılacak.

YAYINLAR

07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport (İlk Gösterim)

07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport Plus (İlk Gösterim)

12:30 – LDU Quito vs Palmeiras – S Sport

17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – TRT Spor

17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – beIN Connect

19:30 – Schalke 04 vs Darmstadt 98 – Tivibu Spor 2

2 19:30 – Greuther Fürth vs Karlsruhe – Tivibu Spor 3

20:00 – Sivasspor vs Hatayspor – TRT Spor