Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
24 Ekim akşamı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir maça şahit olacak. Takımlar, grup aşamasında hem prestij hem de bir üst tura yükselme avantajı için kıyasıya mücadele edecek. Yüksek tempolu karşılaşma, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 24 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
YAYINLAR
- 07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport (İlk Gösterim)
- 07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport Plus (İlk Gösterim)
- 12:30 – LDU Quito vs Palmeiras – S Sport
- 17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – TRT Spor
- 17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – beIN Connect
- 19:30 – Schalke 04 vs Darmstadt 98 – Tivibu Spor 2
- 19:30 – Greuther Fürth vs Karlsruhe – Tivibu Spor 3
- 20:00 – Sivasspor vs Hatayspor – TRT Spor
- 20:00 – Sivasspor vs Hatayspor – beIN Connect
- 20:00 – Fatih Karagümrük vs Kayserispor – BeIN Sports 1
- 21:30 – Werder Bremen vs Union Berlin – S Sport Plus (Bundesliga)
- 21:45 – Paris FC vs Nantes – beIN Connect (Fransa Ligue 1)
- 21:45 – Milan vs Pisa – S Sport Plus (Serie A)
- 22:00 – Leeds United vs West Ham – beIN Connect (Premier Lig)
- 22:00 – Real Sociedad vs Sevilla – S Sport Plus (LaLiga)