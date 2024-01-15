Bugün hangi maçlar var? 15 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi kanalda, kimin maçı var?

15 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Galatasaray-Kayserispor / Saat 20.00 / Trendyol Süper Lig

Altay-Şanlıurfaspor / Saat 20.00 / Trendyol 1.Lig

Atalanta-Frosinone / Saat 22.45 / İtalya Serie A