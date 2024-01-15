Bugün hangi maçlar var? 15 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi kanalda, kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak maçlar araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi kanalda, kimin maçı var? Detaylar haberimizde...
15 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. İşte detaylar...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Galatasaray-Kayserispor / Saat 20.00 / Trendyol Süper Lig
Altay-Şanlıurfaspor / Saat 20.00 / Trendyol 1.Lig
Atalanta-Frosinone / Saat 22.45 / İtalya Serie A