Bugün hangi maçlar var? 15 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
15 Ağustos Perşembe günü, futbolseverler için dopdolu bir program sunuyor. Gerek yerel liglerdeki çekişmeli müsabakalar, gerekse Avrupa sahnesindeki kritik mücadeleler, heyecanı doruğa çıkaracak. Gecenin öne çıkan maçları, futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 15 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Futbol tutkunları için 15 Ağustos Cuma akşamı nefes kesici karşılaşmalarla geliyor! Avrupa'nın dört bir yanında sahne alacak maçlar, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarındaki mücadelelerle büyük heyecan yaratacak. Bu kritik maçlar, hem takımların kaderini belirleyecek hem de futbol şölenine dönüşecek.

SÜPER LİG (TÜRKİYE)

PREMIER LEAGUE (İNGİLTERE)

  • Liverpool – Bournemouth | Saat: 20:00 (Türkiye saati)

LA LIGA (İSPANYA)

  • Girona – Rayo Vallecano | Saat: 20:00
  • Villarreal – Real Oviedo | Saat: 22:30
  • LIGUE 1 (FRANSA)
  • Rennes – Marseille | Saat: 22:00

COPPA ITALIA (İTALYA KUPASI)

  • Empoli – Reggiana | Saat: 19:00
  • Sassuolo – Catanzaro | Saat: 19:30
  • Lecce – Juve Stabia | Saat: 21:45
  • Genoa – (Rakip açıklanmadı) | Saat: 22:15

DFB-POKAL (ALMANYA KUPASI)

  • Saarbrücken – Magdeburg | Saat: 19:00
  • Gütersloh – Union Berlin | Saat: 19:00
  • Großaspach – Bayer Leverkusen | Saat: 19:00
  • Arminia Bielefeld – Werder Bremen | Saat: 21:45

DİĞER LİGLERDEN SEÇMELER

  • Leuven – Genk (Belçika)
  • Telstar – PEC Zwolle (Hollanda)
  • Puebla – Atl. San Luis (Meksika)
  • Necaxa – Club León (Meksika)
