Futbol tutkunları için 15 Ağustos Cuma akşamı nefes kesici karşılaşmalarla geliyor! Avrupa'nın dört bir yanında sahne alacak maçlar, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarındaki mücadelelerle büyük heyecan yaratacak. Bu kritik maçlar, hem takımların kaderini belirleyecek hem de futbol şölenine dönüşecek. Bugün oynanacak maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 15 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

SÜPER LİG (TÜRKİYE)

Galatasaray – Fatih Karagümrük | Saat: 19:30

PREMIER LEAGUE (İNGİLTERE)

Liverpool – Bournemouth | Saat: 20:00 (Türkiye saati)

LA LIGA (İSPANYA)

Girona – Rayo Vallecano | Saat: 20:00

Villarreal – Real Oviedo | Saat: 22:30

LIGUE 1 (FRANSA)

Rennes – Marseille | Saat: 22:00

COPPA ITALIA (İTALYA KUPASI)

Empoli – Reggiana | Saat: 19:00

Sassuolo – Catanzaro | Saat: 19:30

Lecce – Juve Stabia | Saat: 21:45

Genoa – (Rakip açıklanmadı) | Saat: 22:15

DFB-POKAL (ALMANYA KUPASI)

Saarbrücken – Magdeburg | Saat: 19:00

Gütersloh – Union Berlin | Saat: 19:00

Großaspach – Bayer Leverkusen | Saat: 19:00

Arminia Bielefeld – Werder Bremen | Saat: 21:45

DİĞER LİGLERDEN SEÇMELER