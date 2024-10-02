Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın deplasmanda Letonya takımı RFS ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bugün Galatasaray'ın maçı var mı?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi sıralama etabındaki ikinci maçında Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya gelecek. Riga'daki Daugava isimli stadyumda oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Peki, Bugün Galatasaray'ın maçı var mı?
BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi sıralama etabındaki ikinci maçında Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya gelecek. Riga'daki Daugava isimli stadyumda 3 Ekim Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova yönetecek. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. Fernando Muslera kart cezası sebebiyle, Victor Osimhen ise sakatlığından ötürü maçta yer alamayacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı RFS maçında yer alacak oyuncu kafilemiz belli oldu.
Kadro şu şekilde:Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.
Cimbom UEFA Avrupa Ligi'ne evinde kazandığı 3-1'lik PAOK maçıyla başladı. Rakip takımın kendi kalesine gönderdiği golün yanı sıra Yunus Akgün ve Mauro Icardi ayağından skorlar bulduk.
Riga ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde 4-1'lik Steaua Bükreş yenilgisiyle puansız başladı. Takımın teknik direktörlüğünü Viktors Morozs yapıyor.