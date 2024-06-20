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Bugün bankalar açık mı? 20 Haziran Perşembe bankalar kapalı mı, açık mı?

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Kurban Bayramı tatilinde eczaneler, bankalar hizmet veriyor mu, yoksa yarım gün mü çalışacaklar? Bu konuda merak edilenler ve detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı tatili, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde bankalar genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili uzatılarak, idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldı. Tatil, kamu kurumları için 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Bugün bankalar açık mı? 20 Haziran Perşembe bankalar kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili 657 sayılı devlet memurlarını kapsıyor ve kamu bankaları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Özel ve kamu bankaları, resmi tatil günleri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günlerde hizmet vermezken, bugünkü tarihlerde (20-21 Haziran) çalışma rutinine uygun olarak açık olacak ve saat 09.00'da vatandaşlarına kapılarını açacaktır. Ancak, noterler, belediyeler, valilikler ve diğer kamu kurumları bugün kapalı olacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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Kurban Bayramı Tatil Banka Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

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