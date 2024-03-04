Bugün (4 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Bugün (4 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Marmara Bölgesinde bulutlu bir gökyüzü görülürken İstanbul'da yağmur var mı merak ediliyor. Bugün (4 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir...

İSTANNBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi'nde gökyüzü bugün bulutlu bir görünüm sergiliyor. Hava sıcaklığı 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Salı günü ise bölgede yağışların etkili olması öngörülüyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Ege Bölgesi'nde sisli ve puslu bir hava hissediliyor. İzmir'de sıcaklık 20, Denizli'de 21, Muğla'da 17, Afyonkarahisar'da ise 15 derece olarak ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde bulutlar gökyüzünü kaplamış durumda. Antalya'da sıcaklık 19, Adana'da 21, Kahramanmaraş'ta 15, Hatay'da 17 derece olarak kaydediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kentlerinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık bu bölgede 10 ila 15 derece arasında değişiyor.

Karadeniz Bölgesi'nin orta ve batı kesimlerinde yağışlar görülüyor, ancak bölgenin diğer yerlerinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık bu bölgede en yüksek 13-14 derece civarında seyrediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sisli ve puslu bir hava hakim. Bölgenin güneyinde karla karışık yağmurun etkisi görülebiliyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars'ta 7, Malatya'da 14, Elazığ'da 12, Hakkari'de ise 6 derece olarak ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde de bulutlar gözlemleniyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 15-16 derece arasında seyrediyor. Salı günü için benzer bir hava bekleniyor.