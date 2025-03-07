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Bu hafta Fenerbahçe maçı yok mu, neden yok? Fenerbahçe BAY mı geçiyor?

Bu hafta Fenerbahçe maçı yok mu, neden yok? Fenerbahçe BAY mı geçiyor?
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Trendyol Süper Lig'de 27. hafta, bugün yapılacak tek maçla başladı. Peki, Bu hafta Fenerbahçe maçı yok mu, neden yok? Fenerbahçe BAY mı geçiyor?

Haftanın açılış maçında Sipay Bodrum FK, yarın saat 20.30'da Grey Beton Bodrum Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe maçı yok mu, neden yok? Fenerbahçe BAY mı geçiyor?

BU HAFTA FENERBAHÇE MAÇI YOK MU, NEDEN YOK?

Haftanın açılış maçında Sipay Bodrum FK, yarın saat 20.30'da Grey Beton Bodrum Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ise haftayı maç yapmadan geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. haftanın programı şöyle:

Yarın :

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

8 Mart Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi:

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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