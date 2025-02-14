Bu akşam maç var mı? 14 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var?
14 Şubat'ta hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallarda yayınlanacak ve şifresiz mi olacaklar? UEFA maç programı ve detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
14 Şubat 2025 maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar şifresiz mi yayınlanacak gibi sorular sıkça araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de öne çıkan maçlar dikkat çekiyor. Özellikle maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konuları taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!
14 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İtalya Serie A
22:45 Bologna - Torino | S Sport Plus, S Sport 2
Fransa Ligue 1
22:45 Brest - Auxerre | Bein Sports beIN Connect
Almanya Bundesliga
22:30 Augsburg - RB Leipzig | Bein Sports beIN Connect
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:10 Al Orubah - Al Kholood
18:05 Al Ettifaq - Al Fateh
20:00 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh
Süper Lig
20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor | Bein Sports 1
İngiltere Premier Lig
23:00 Brighton - Chelsea | Bein Sports 3
İspanya LaLiga
23:00 Girona - Getafe | S Sport Plus, S Sport