Bu akşam maç var mı? 14 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var?

14 Şubat 2025 maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar şifresiz mi yayınlanacak gibi sorular sıkça araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de öne çıkan maçlar dikkat çekiyor. Özellikle maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konuları taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!

14 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İtalya Serie A 22:45 Bologna - Torino | S Sport Plus, S Sport 2 Fransa Ligue 1 22:45 Brest - Auxerre | Bein Sports beIN Connect Almanya Bundesliga 22:30 Augsburg - RB Leipzig | Bein Sports beIN Connect Suudi Arabistan - Pro Lig 17:10 Al Orubah - Al Kholood 18:05 Al Ettifaq - Al Fateh 20:00 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor | Bein Sports 1

İngiltere Premier Lig

23:00 Brighton - Chelsea | Bein Sports 3

İspanya LaLiga

23:00 Girona - Getafe | S Sport Plus, S Sport