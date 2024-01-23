Bu akşam hangi maçlar var? 23 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var?
Spor tutkunları için merakla beklenen maçlar bu akşam ekranlara geliyor. Hangi takımların mücadele edeceği ve hangi saatte başlayacağı büyük bir merak konusu. İşte bu akşamın maç programı ve detayları...
23 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? 23 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var? Detaylar haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Pendikspor-Kasımpaşa / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig
Beşiktaş-Adana Demirspor / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig