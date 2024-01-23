Bu akşam hangi maçlar var? 23 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var?

23 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? 23 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var? Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Pendikspor-Kasımpaşa / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig

Beşiktaş-Adana Demirspor / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig