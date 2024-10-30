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Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?
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Brighton ve Liverpool takımları arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi merak ediliyor. Ayrıca, Ferdi Kadıoğlu'nun bu maçta oynayıp oynamayacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Brighton ve Liverpool takımları arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, iki takımın da ligdeki konumunu etkileyebilecek önemli bir mücadele olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, Brighton'ın ev sahipliği yapacağı bu maçta, takımlarının performansını izlemek için sabırsızlanıyor. Ayrıca, Ferdi Kadıoğlu'nun bu maçta oynayıp oynamayacağı da futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? İşte detaylar!

BRIGHTON-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Brighton-Liverpool maçı 30 Ekim Çarşamba TSİ ile 22:30'da başlayacak.

BRIGHTON-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Ferdi Kadıoğlu Soğuk Haber Liverpool Kadıoğlu Futbol Yaşam Spor

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