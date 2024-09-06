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Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Brezilya Ekvador FIFA Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor? İşte Brezilya Ekvador maçı yayın bilgisi!

Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador FIFA Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor? İşte Brezilya Ekvador maçı yayın bilgisi haberimizde...

BREZİLYA EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Ekvador maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

Brezilya Ekvador maçını veren yabancı kanallar:

ABD: TyC Sports Internacional

Arjantin: ViX

Fransa: L'Équipe Live Foot

Gana: Sporty TV

Mısır: SSC 1

Rusya: Match! TV

Portekiz: Sport TV1

BREZİLYA EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya Ekvador maçı bu gece saat 03.45'te başlayacak.

BREZİLYA EKVADOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Brezilya Ekvador maçı 11'leri henüz belli olmadı.

BREZİLYA EKVADOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brezilya Ekvador maçı, Curitiba'da, Couto Pereira Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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