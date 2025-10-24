Borsa İstanbul, yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Güne sınırlı bir artışla başlayan BIST 100 endeksi, önemli hukuki gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenini kazanarak tırmanışını hızlandırdı. Uzmanlar, özellikle siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini dikkatle takip ediyor. Peki, Borsa neden yükseliyor? 24 Ekim BİST100 endeksi yüzde kaç? Borsa İstanbul'a dair tüm detaylar haberimizde...

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsa İstanbul'daki yükselişi anlamak için hem makroekonomik hem de siyasi dinamiklere bakmak gerekiyor. Bugün gözler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya çevrildi. Mahkemenin davanın "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesi, piyasada pozitif bir hava yarattı.

Bu gelişme sonrasında:

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puandan başladı ve hızla 11.000 puanın üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 8'in üzerinde yükseliş kaydederek, yatırımcıların güvenli liman olarak bankacılık sektörüne yöneldiğini gösterdi.

Uzmanlar, hukuki belirsizliklerin ortadan kalkmasının ve siyasi risklerin azaldığı sinyallerinin, Borsa İstanbul'daki yükselişi tetiklediğini belirtiyor. Aynı zamanda, CDS ve döviz kurlarında görülen düşüşler de piyasalardaki olumlu havayı destekliyor.

17 EKİM BORSA NEDEN YÜKSELDİ BUGÜN?

17 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul'da yaşanan yükseliş, birkaç temel faktöre dayanıyor:

Hukuki ve siyasi istikrar: Mahkemenin kurultay davasını "konusuz kalması" nedeniyle reddetmesi, siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Bankacılık endeksindeki güçlü hareket: Bankacılık sektörü, günü yüzde 8'in üzerinde bir yükselişle tamamladı. Bu, piyasa genelinde güvenin artmasına işaret ediyor.

CDS ve döviz kurlarındaki düşüş: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 13 baz puan gerileyerek 254 seviyesine indi. Dolar/TL ise sabah saatlerinde 42 seviyesinin üzerine çıksa da hızla 41,98 seviyesine çekildi. Euro/TL ise 48,76 seviyesinden işlem görüyor.

Saat 11:38 itibarıyla, BIST 100 endeksi yüzde 4,85 artışla 11.123,28 puandan işlem görürken, bankacılık endeksi yüzde 8,55 yükselişle 15.294,76 puana ulaştı. Bu veriler, yatırımcıların piyasaya olan güveninin yeniden güçlendiğini gösteriyor.

24 EKİM BİST100 ENDEKSİ YÜZDE KAÇ?

24 Ekim itibarıyla BIST 100 endeksinde görülen hareketler, haftalık ve günlük yatırım stratejilerini belirleyen kritik göstergeler arasında yer alıyor. Endeks, gün içinde yükselişini yüzde 5'in üzerine taşırken, bankacılık endeksi ise yüzde 8'in üzerinde artış kaydetti.

Uzman analizlerine göre, bu yükseliş trendinin kısa vadeli teknik ve temel faktörlerle desteklendiği görülüyor:

Teknik göstergeler: RSI ve MACD gibi teknik indikatörler, BIST 100'ün halen alım bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Yatırımcı güveni: Mahkeme kararları ve CDS ile döviz kurlarındaki gerilemeler, yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

Bu çerçevede 24 Ekim'de BIST 100 endeksinin yüzde 4,85–5 bandında hareket ettiği ve bankacılık endeksinin yüzde 8,5'in üzerinde yükseldiği kaydediliyor.