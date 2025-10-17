Borsa neden düşüyor? 17 Ekim BİST100 endeksi yüzde kaç düştü?

Borsa İstanbul'da 17 Ekim 2025 haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, açılışta sert bir düşüşle güne başladı. Piyasalardaki satış baskısı artarken, yatırımcıların risk iştahındaki gerileme dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Borsa neden düşüyor, 17 Ekim borsa neden düştü bugün ve 17 Ekim BIST100 endeksi yüzde kaç düştü sorularına kapsamlı yanıtlar veriyoruz. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsa bugün neden düştü? 17 Ekim BİST100 endeksi yüzde kaç düştü? Borsa İstanbul'a dair tüm detaylar haberimizde!

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsadaki düşüşün temelinde hem yurtiçi hem de küresel ekonomik gelişmeler etkili oluyor. Türkiye özelinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve ekonomik veri akışı yatırımcıların kararlarını belirlerken, küresel piyasalarda ABD'de federal hükümetin kapanmasının yol açtığı belirsizlik ve bankacılık sektörüyle ilgili endişeler risk iştahını azaltıyor.

Gelişmekte olan ülkelerle birlikte Borsa İstanbul da bu belirsizlikten etkilenerek satış ağırlıklı seyir izliyor. Ayrıca, sektör bazında bankacılık ve holding endekslerinin gerilemesi, piyasalardaki genel hava hakkında önemli ipuçları veriyor. Yatırımcılar, hem enflasyon beklentileri hem de global faiz politikalarındaki dalgalanmalara karşı temkinli bir duruş sergiliyor.

17 EKİM BORSA NEDEN DÜŞTÜ BUGÜN?

17 Ekim 2025 tarihinde BIST 100 endeksinin düşüşünde birden fazla faktör etkili oldu. Öncelikle, ABD'de devam eden federal hükümet kapanması nedeniyle yeni ekonomik veri akışının olmaması piyasalarda belirsizliği artırdı. Bu durum yatırımcıların riskten kaçış eğilimini güçlendirdi.

Aynı zamanda, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne dair artan endişeler ve makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar BIST 100 üzerinde satış baskısının devam etmesine neden oldu. Yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı piyasa katılımcıları anketi ve dış borç istatistikleri yatırımcıların yakından takip ettiği kritik veriler arasında yer alıyor. Veri akışındaki bu belirsizlik ve negatif algı, Borsa İstanbul'da fiyatlamalara yansıyor.

17 EKİM BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE KAÇ DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi, 17 Ekim 2025'te açılışta önceki kapanış seviyesine göre 32,55 puan azalarak 10.338,24 seviyesine geriledi. Dün kapanışta yüzde 0,90 değer kaybeden endeks, bugünkü işlem saatlerinde de satış ağırlıklı bir seyir izleyerek düşüşünü sürdürdü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi ise yüzde 0,35 oranında gerilerken, madencilik sektörü yüzde 0,96 ile en fazla yükselen sektör olarak dikkat çekti. Buna karşılık, turizm sektörü yüzde 1,10'luk değer kaybıyla endeksin en çok düşen sektörü oldu. Teknik analiz açısından ise BIST 100 için 10.200 ve 10.100 puan seviyeleri destek, 10.400 ve 10.500 puan seviyeleri ise direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ SATIŞ BASKISI BORSAYA YANSIDI

Küresel ekonomik ortam, Borsa İstanbul'daki dalgalanmanın arkasındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. ABD'de federal hükümetin kapalı kalması, piyasalarda bilgi akışını kısıtlayarak belirsizliği artırıyor. Ayrıca bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler yatırımcıların risk iştahını düşürüyor.

Gelişmekte olan piyasalarda görülen satış baskısı, Borsa İstanbul'un da sert tepki vermesine neden oluyor. Yatırımcılar, küresel faiz politikalarındaki yön ve enflasyon görünümüne odaklanırken, kısa vadeli dalgalanmalar gündemde kalmaya devam ediyor.

BIST 100 TEKNİK GÖRÜNÜM: DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ NELER?

Teknik açıdan değerlendirdiğimizde, BIST 100 endeksi için kritik destek seviyeleri 10.200 ve 10.100 puanlarda bulunuyor. Bu noktaların altına inilmesi durumunda satışların hızlanması ve düşüşün derinleşmesi mümkün görünüyor.

Diğer yandan, 10.400 ve 10.500 puan seviyeleri direnç olarak takip ediliyor. Endeksin bu bölgelerde tutunması halinde kısa vadeli toparlanma hareketleri gözlenebilir. Ancak uzmanlar, veri akışına bağlı olarak endeksin bu destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalanmaya devam edeceğini belirtiyor.



ÖNEMLİ: Bu haberde yer alan hiç bilgi yatırım tavsiyesi değildir!