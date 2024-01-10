Bonucci uçak takip kodu ne, Bonucci ne zaman gelecek?

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci bu akşam İstanbul'a geliyor. Bonucci'nin 18.30-19.00 aralığında gelmesi bekleniyor. Bonucci uçak takip kodu ne, Bonucci ne zaman gelecek?

BONUCCİ UÇAK TAKİP KODU NE?

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci bu akşam İstanbul'a geliyor. Bonucci'nin 18.30-19.00 aralığında gelmesi bekleniyor. Bonucci uçak kodu ise henüz açıklanmadı.

BONUCCİKİMDİR?

Leonardo Bonucci, stoper mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giymektedir. Kendi jenerasyonunun en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen Bonucci, tekniği, topla oynama becerileri, mücadelesi ve üçlü ya da dörtlü defansta oynayabilme yeteneğiyle tanınmaktadır.