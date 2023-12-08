BluTV'nin zengin içeriklerinden birçok farklı kategorideki yapımı bünyesinde barındıran bir servis olarak bilinmekte. BluTV satıldı mı? Sorusu, son günlerde gündeme gelen haberler ile merak ediliyor. Peki, BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden?

BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden?

Blutv satıldı mı? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak edilen bir soru oluyor. Dünyanın ve ülkemizin en popüler dijital akış platformlarından Blutv'ye dair birçok detay zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden?

BLUTV SATILDI MI?

T24'ün haberine göre, BluTV bugün yapılan satış sonucunda dünya devi Warner Bros Discovery'e satıldı. Discovery ile kurulan stratejik ortalık çerçevesinde şirket, 2021 yılında BluTV'nin yüzde 35'ine ortak olmuştu. BluTv orijinal yapımları arasında Sıfır Bir, Sokağın Çocukları, Çıplak, Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi, Doğu, Börü 2039, Magarsus, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, Kıyma ve daha birçok farklı yapım yer almaktadır.