Kripto paranın son yıllarda büyük dikkat çekmesiyle beraber vatandaşlar kripto borsaları ile ilgilenmeye başladı. Kripto para borsalarından biri olan BlockFi'nin iflas haberleri üzerine ise vatandaşlar BlockFi iflas mı etti? BlockFi battı mı? BlockFi ne oldu? sorularının yanıtını merak etti. İşte detaylar...

BlockFi iflas mı etti? merak edilenler arasında yer alıyor. Kripto para borsalarının son günlerde iflas etme haberleri yaygın durumda. Şimdi ise BlockFi hakkındaki iflas haberleri merak ediliyor. Peki, BlockFi iflas mı etti? BlockFi battı mı? BlockFi ne oldu? İşte merak edilenler...

BLOCKFİ İFLAS MI ETTİ?

ABD merkezli olan Kripto para borsası BlockFi, iflas başvurusu yaptı. FTX borsasının iflas etmesi üzerine etkilendiği söyleniyor.