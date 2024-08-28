BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Lugano karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı hakemi kim? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29-08-2024 BEŞİKTAŞ VS LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Lugano arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Lugano Maçı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Lugano Maçı, saat 21:00 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Lugano, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.