BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş-Lugano bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Lugano maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Lugano karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı hakemi kim? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
29-08-2024 BEŞİKTAŞ VS LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş ile Lugano arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş-Lugano Maçı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Lugano Maçı, saat 21:00 başlayacak.
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş ve Lugano, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.